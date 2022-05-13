بدأت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، استقبال طلبات ترشح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في مجال «موجه طلابي» ممن يتمتعون بقدرة عالية في العمل وسعة الأفق وحب الانضباط في أداء الواجب وذلك وفق الضوابط الوزارية المعممة.

وبينت الإدارة أن الترشح متاح للمعلمين الحاصلين على الدرجة الجامعية «بكالوريوس» في أحد التخصصات التربوية في مجال الدراسات النفسية أو الاجتماعية «علم النفس - الخدمة الاجتماعية -علم الاجتماع»، وللمعلمين الحاصلين على دبلوم بعد الدرجة الجامعية في التوجيه والإرشاد مدته عام إذا كان مؤهله في غير التخصصات السابقة، وللمعلمين الحاصلين على دورات تدريبية في التوجيه والإرشاد بعد الدرجة الجامعية مع اشتراط الحصول على دبلوم التوجيه والإرشاد خلال 3 سنوات من تاريخ التكليف للعمل الإرشادي، مشيرةً إلى اشتراط اختبار قياس في مجال التوجيه والإرشاد.

وحددت الإدارة يوم 20 شوال الجاري آخر موعد لرفع ملفات المرشحين ورقيا إلى مكتب التعليم الذي تقع المدرسة في دائرة إشرافه.