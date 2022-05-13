أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 559 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 210 حالات، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 758,361 حالة، من بينها 5941 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 60 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 743,309 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9111 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.