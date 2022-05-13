جهود مستمرة من فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق مجمع الظهران مول (الدفاع المدني)
مشاركة الطيران العمودي في عمليات إخماد حريق مجمع الظهران مول (الدفاع المدني)
جهود مستمرة من فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق مجمع الظهران مول (الدفاع المدني)
جهود مستمرة من فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق مجمع الظهران مول (الدفاع المدني)
سيطرت فرق الدفاع المدني على أجزاء كبيرة من الحريق الذي اندلع صباح اليوم (الجمعة) في العوازل السقفية لمجمع الظهران التجاري «الظهران مول»، فيما تواصل عمليات الإخماد دون تسجيل إصابات.
وغرد الدفاع المدني عبر «تويتر» بقوله: «مدني الخبر: عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة دون تسجيل أي إصابات حتى الآن».
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء الظهران بسبب الحريق، فيما شاركت فرق الإطفاء المساندة من عدة قطاعات مختلفة في عمليات الإخماد حتى تمت السيطرة عليه بشكل شبه كامل.
وتداولت أنباء من موقع الحادثة عن امتداد الحريق لأربع بوابات من المجمع، في حين شهدت عمليات إخماد الحريق مشاركة الطيران العمودي في مكافحة النيران.
وشهد محيط المجمع التجاري انتشارا كبيرا لمركبات الإطفاء وصهاريج المياه من عدة جهات مساندة، إضافة إلى عربات إسعاف الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني.
#فيديو | بمشاركة الطيران العمودي.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مجمع #الظهران_مول بعد اندلاع النيران في العوازل السقفية#عكاظ #عاجلhttps://t.co/sZuTqXXqT4 pic.twitter.com/QlciFM0bc3— عكاظ (@OKAZ_online) May 13, 2022