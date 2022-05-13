بيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية وأهمية مبدأ الاعتزاز بالوطن، وتصحيح العقائد، ومنهج بعض دعاة الضلال وإيضاح ما تأسست عليه (بلاد الحرمين الشريفين) من تحكيم شريعة الإسلام واتخاذ الكتاب والسنة دستوراً لها، والتحذير مما يقومون به من دعوة إلى التحزب والتفرق والاختلاف، والدعوة للمحافظة على أمن الوطن وطاعة ولاة أمره واتباع العلماء المعتبرين، كان لقاء علمياً نظمته وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس في بريدة، لفضيلة الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق بعنوان: (الاعتزاز بالوطن وأثره على النشء) بحضور منسوبي فرع منطقة القصيم، بدأه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني، بالإشارة الى أهمية التثقيف والتوعية والاعتزاز بالوطن، واختتمه بالشكر والثناء لولاة الأمر والمسؤولين لتحقيق وإقامة هذه اللقاءات، لما لها من أثر على تأصيل مفهوم الولاء والدعوة إلى وحدة الصف والاجتماع لتحقيق حياة كريمة يسودها الأمن والأمان.