ضبطت لجنة رباعية مشتركة؛ ضمت أمانة جدة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك ولجنة مكافحة التبغ والدفاع المدني والأمن العام، 5 مواقع اتخذت من البيوت الشعبية مقرات لإنتاج المعسل المغشوش بأنواعه من خلال عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة لجأت إلى مختلف أنواع الغش والخداع من أختام ضريبية مقلدة ومعسلات منتهية الصلاحية ومنتجات تبغ مجهولة المصدر وأدوات منتهية الصلاحية وملونات للأطعمة وإضافة نشارة الخشب. وانتهت اللجنة الرباعية، التي باشرت مهامها أمس الخميس، إلى إتلاف جميع المضبوطات من المعسلات المغشوشة التي قدرت بأكثر من 2.8 طن، وإتلاف المواد الخام (جلسرين) بلغت 700 لتر، وإحالة المتورطين إلى الجهات ذات الاختصاص للتحقيق معهم واتخاذ اللازم.