تتابع السفارة السعودية في المملكة المتحدة حاليا مع الشرطة البريطانية وضع طالب مبتعث أغلق الموظفون الكوفي وغادروا دون علمهم بوجوده.

وكان الطالب يستمع لإحدى المحاضرات في الدور الثاني داخل الكوفي، ويضع سماعة الرأس في أحد زوايا المقهى، إذ لم ينتبه الموظفون لوجوده في الكوفي، وغادروا بعد انتهاء الدوام الرسمي للكوفي.

وتفاجأ الطالب بعد انتهاء المحاضرة بإغلاق الكوفي ووجوده وحيدا بين الجدران مما دفعة للاتصال بالسفارة في لندن وإبلاغهم بالحادثة، والتي تجاوبت مشكورة بالاتصال على الشرطة البريطانية، وتوجه مندوب من السفارة إلى الكوفي في مدينة كانليورث بكوفنتري لمباشرة الحالة والاطمئنان عليها.

«عكاظ» تواصلت مع المبتعث السعودي والذي أكد أنه بصحة جيدة ويترقب وصول عمال الكوفي وفريق من السفارة السعودية ومغادرته للموقع. وأضاف مازحا «سأبيع السماعات حال خروجي».