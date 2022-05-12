أكد أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، لكافة محافظي ورؤساء المراكز ومنسوبي إمارة المنطقة، على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، داعياً سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي، أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني.وأشار أمير عسير إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والإستراتيجيات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبموافقة الأمير تركي بن طلال، حددت إمارة منطقة عسير لمنسوبيها، «ساعة التعداد» ضمن ساعات العمل من خلال تعبئة استمارة العد الذاتي الإلكتروني، عند الساعة التاسعة صباحاً من دوام يوم الأحد القادم، لكافة منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، وذلك للتعاون بتسجيل معلومات التعداد من خلال الرابط الإلكتروني.