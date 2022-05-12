استقبل وزير العدل الأذربيجاني فكرت فاروخ أوغلو محمدوف بمقر وزارة العدل الأذربيجانية في العاصمة باكو النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يزور جمهورية أذربيجان بدعوة رسمية من المدعي العام الأذربيجاني كمران علييف.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول عدد من المشتركات بين البلدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية وتطويرها.

كما التقى معالي النائب العام خلال زيارته لجمهورية أذربيجان رئيسة المجلس الوطني (البرلمان) صاحبة علي قيزي قفاروفا، واستعرض معها عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.