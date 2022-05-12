جاء مشروع جمعية البر بجدة الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأطلقه محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ليرسم نقطة تحول كبرى في مسيرة العمل الخيري وتمكينه، حيث ترجم المشروع حرص مجلس إدارة الجمعية وجهازها التنفيذي على تحقيق الاستدامة في العمل الخيري بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية، إضافة إلى الحرص على رفع كفاءة الإنفاق وتيسير ممارسة الأعمال التي تخدم الفئات المستفيدة من الأسر محدودة الدخل والأيتام ومرضى الفشل الكلوي وغيرهم.

وقد جاء هذا المشروع ليتوج إنجازات الجمعية في جوانب الاستدامة بعد أن خاضت في حزمة من المشاريع التنموية التي تحقق أهدافها ككيان اقتصادي تنموي غير ربحي يقوم بخدمة المجتمع ويتعايش مع واقع المفاهيم المعاصرة في العمل الخيري ويعمل على تأصيلها في سياق المفهوم التنموي.

ولعل ما يميّز هذا المشروع هو عنصر القوة المستمد من التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى، والمستند إلى ثنائية ريادية في الدعم والتنفيذ.

فهذا المشروع الحيوي الذي عملت فيه الجمعية مع شركة مفاز العربية، يعتبر مركزاً تجارياً فريداً يمزج بين الاستثمار والترفيه على مساحة 12500م2، بهدف تأمين موارد دخل لدعم استدامة العمل الخيري.

ولعل ما لفت نظري في رؤى الجمعية الإستراتيجية وجودُ محفظة لأصولها العقارية لدعم الاستدامة فيها، ومن أجل تعزيز القيمة الاقتصادية لهذه المحفظة أسند مجلس إدارة الجمعية مسؤولية إدارتها إلى شركة مفاز العربية التي استهلت أعمالها التطويرية بإدارة وتطوير موقع مقر الجمعية بحي الزهراء عند تقاطع شارعي البترجي وأحمد العطاس، مستعينة بأفضل بيوت التصاميم العمرانية ومكاتب الاستشارات المحلية.

لقد ألقى إطلاق هذا المشروع إضاءات قوية على زوايا ومفاصل العمل الخيري المقترن بالمفاهيم الإستراتيجية والإبداعات الهندسية التي ترسم لوحة نستقرئ من خلالها هذا الزخم الجمالي البارز في النسيج العمراني الذي تمتزج فيه متعة التسوق بالترفيه، وتحلق في آفاقه مفاهيم الاستدامة والتمكين للعمل الخيري بما يخرج به من دلالات «الرعوية» ليحلق في آفاق المشروع النهضوي الكبير للمملكة الذي رسمت رؤية 2030 خارطته التنموية.

إن تبني المبادرات التي تراعي المقومات الثلاثة الأهم للتنمية وهي: المجتمع والبيئة والاقتصاد، أضحى من الركائز الأساسية لنجاح المنظمات في مضمار مشاريعها، ولعل ذلك هو سر الريادة الذي استطاعت «بر جدة» أن تلامسه في مختلف أنشطتها وبرامجها المجتمعية.

*المستشار الإعلامي لجمعية البر بجدة