أسهم التحول الرقمي بوزارة العدل، في مواصلة تقديم الخدمات للمستفيدين أثناء الإجازات وعدم انقطاعها، حيث كشفت الوزارة إجمالي خدمات قطاع التوثيق الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي كان لها الأثر الكبير في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن من قائمة الخدمات التوثيقية التي قدمتها خلال إجازة عيد الفطر إصدار أكثر من 56 ألف وكالة إلكترونية، وإجراء 1036 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 170 مليون ريال، إضافة إلى توثيق 3509 عقود زواج، وتوثيق 238 إقرارا، وتوثيق 709 حالات اجتماعية، إلى جانب توثيق 43 وقف وصية وإصدار 456 وثيقة ورثة متوفى.

وكانت الوزارة قد أعلنت إصدار 1.2 مليون وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.