أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 611 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 172 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 757,802 حالة، من بينها 5593 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 56 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 743,099 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9110 حالات.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.