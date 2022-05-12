أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن نتائج «تعداد السعودية 2022» سيتم نشرها خلال الربع الرابع لهذا العام، أي خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وقبل يومين، بدأت في 10 مايو الجاري، عملية العد الفعلي للسكان والمساكن، بعد إتمام المرحلة الأولى التي تم فيها حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، في حين أوضحت الهيئة أن الباحثين الميدانيين سيقومون بزيارات ميدانية لاستيفاء البيانات خلال الأيام القادمة، وفي حال المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني لـ«العد الذاتي» واستكمال البيانات لن تتم الزيارة من قبل الباحثين الميدانيين.

وللتمييز بين الباحثين الميدانيين المعتمدين من «الإحصاء» وبين المنتحلين لصفاتهم، أكدت الهيئة أن الباحث الميداني يحمل بطاقة تعريفية ويرتدي الزي الرسمي الخاص بالهيئة، وأن البطاقة التعريفية لممثل الهيئة تظهر في تطبيق «توكلنا».

يذكر أن البيانات الإحصائية تعد أحد أهم مخرجات التعداد، وهي مدخل أساسي يحتاجه صنّاع القرار لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق أدلّة واضحة تساعدهم على اتخاذ قرارات فاعلة ودقيقة تمكّنهم من تطوير الخدمات العامة المختلفة، كما أن بيانات التعداد مكملة لبيانات السجلات الإدارية عند مختلف الجهات، من حيث إنها بيانات إضافية مثل خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمة لكل فرد من أفراد الأسرة.