رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته تقدير المملكة للدور الكبير والملموس الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي لعب دوراً حاسماً في القضاء على امتداده وانتشاره في العراق وسورية، وقال «يجب علينا ألا نغفل جميعاً عن أن تهديد هذا التنظيم لا يزال قائماً، مما يستدعي من الجميع مواصلة الجهود والتنسيق المستمر للقضاء عليه تماماً».

كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لا تزال مستمرة على موقفها الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشدداً على حرص المملكة على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه. وأشاد بالجهود التي يقوم بها العراق وتنسيقه المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم.

وأشار وزير الخارجية إلى حرص المملكة على دعم مشاريع إعادة الاعمار في العراق ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة في سورية وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي فيها. منوهاً إلى أن المملكة انشأت عددا من المراكز التي تعمل على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الرسائل المتطرفة، أهمها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال».

وجدد وزير الخارجية في ختام كلمته ترحيب ودعم المملكة بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا منذ انطلاقها لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعش في القارة الأفريقية.