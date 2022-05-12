تسارعت وتيرة أعمال الإزالة في منطقة حي قوز النكاسة بالعاصمة المقدسة، التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، بعد أن أزالت الجهات التنفيدية المباني المستهدفة بالمشروع منذ بدء أعمال الإزالة قبل أكثر من 100 يوم. وتواصل معدات الأمانة رفع أنقاض المباني التي تمت إزالتها تمهيداً لبدء أعمال الرفوعات المساحية والأعمال الهندسية لكامل الحي من جهاته الأربع.ولم يتبقّ من مشهد الحي العشوائي، الذي كان يغطيه البلك الأحمر المستخدم في البناء طوال السنوات الماضية إلا الأبراج السكنية على أطراف المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف من جهة حي المسفلة وساعة مكة التي توجد في أعلى أبراج وقف الملك عبدالعزيز. وأضحى بإمكان قاصدي البيت العتيق القادمين من جهة طريق جدة السريع عبر الطريق الدائري الثالث رؤية جمال المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، التي كانت تغيبها المباني العشوائية على أطراف جبل النكاسة أحد الجبال المشرفة على المنطقة المركزية.وستتولى الهيئة الملكية الإشراف على المشروع التطويري الكبير الذي سيشهده الحي بعد اكتمال أعمال الإزالة لكافة المباني.الأبراج السكنية وساعة مكة كما بدت من الدائري الثالث. (عكاظ)