شددت هيئة النقل في الشروط الفنية للحافلات العاملة في المدن السعودية ومعايير ومطلوبات سائقيها بغرض رفع جودة خدمات نقل الركاب بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة. ويخضع تنظيم السائقين لاختبارات التأكد من أهليتهم على القيادة بكفـاءة والتعـامـل مع الركـاب في كافة الظروف، كما تخضع الحافلة للكشف بشكل كامل في أحد مراكز الفحص قبل تشغيلها، ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات على 10 سنوات من سنة الصنع. ويشترط في السائق الحصول على رخصة قيادة عامة، ودورة إسعافات أولية واجتياز الفحص الطبي وسداد الغرامات.وأجازت إجراءات وشروط الترخيص لنقل الركاب بالحافلات إجراء فحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية، وذلك عبر وحدات فحص فنية متنقلة؛ كما سمحت الهيئة بمراعاة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان للمرخص له بالإعلان داخل الحافلة، على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق.