أعلنت بريطانيا تحسينات مهمة في نظام التأشيرة للزوار والسياح السعوديين الراغبين بزيارتها، وذلك ابتداء من شهر يونيو القادم. ووفقاً للحكومة البريطانية، فيمكن الحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة «EVW» بدلاً من التأشيرة، مع اشتراط دفع 30 جنيهاً إسترلينياً، كما يجب التقديم لفترة ما بين 3 أشهر إلى 48 ساعة قبل السفر.وللتقديم على إعفاء «EVW» يشترط 3 أمور: إرفاق جواز السفر، ووجود عنوان الإقامة في المملكة المتحدة، تحديد تفاصيل الرحلة بما فيها مواعيد وأوقات المغادرة والوصول. ويتيح «EVW» زيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي، أما في حال الزيارة لسبب آخر، فيجب التحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى تأشيرة بدلاً من ذلك.وقبل التقديم، يجب إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق وفقاً لمعلومات جواز السفر، ويتضمن ذلك أي علامات ترقيم، على سبيل المثال المسافات أو الواصلات أو الفواصل العليا أو نقاط التوقف الكاملة، ويجب أن تكون تفاصيل السفر صحيحة تماماً، ولن يتم السماح بالسفر في حال لم تكن البيانات الشخصية والتفاصيل صحيحة.ورحبت السفارة السعودية في المملكة المتحدة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني السعودية من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيداً من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين، مضيفة أن هذا القرار يمثّل خطوةً مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ويأتي ذلك تحقيقاً لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما.