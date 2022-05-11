استعرضت الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى إستراتيجيتها في مواجهة التحديات وتنمية القدرات البشرية، وذلك ضمن مشاركة الجامعة في ورش عمل وجلسات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 7 - 10 شوال 1443هـ في الرياض.

وتحدثت وكيلة الكلية التطبيقية للبرامج الدكتورة عزة بنونة عن دور الكلية وأثرها على أبرز أهداف رؤية 2030، من حيث رفع معدلات التوظيف، وتنمية الاقتصاد، فضلا عن إسهاماتها في تحقيق المسارات الإستراتيجية لخطة جامعة أم القرى في التعليم والتعلم والحوكمة وكفاءة الموارد وخدمة المجتمع، مبينة المراحل التي مرت بها الكلية التطبيقية، وعملها على تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وقياس مدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل، من خلال عقد شراكات مهنية مع جهات خارجية ذات علاقة مباشرة ببيئة العمل.

من جهتها تطرقت عضو هيئة التدريس بالكلية التطبيقية الدكتورة خلود اليافعي لجهود الكلية في وضع آلية واضحة لاستدامة العملية التعليمية وتوفير طرق للمتابعة والتقييم المستمر لأدائها وتحديد مؤشرات لقياس أداء الكلية وتحقيقها لأهدافها المرجوة، مشيرة إلى أهمية مبادرة احترافي للشهادات الاحترافية، ومراحل تفعيلها والأرقام التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها.