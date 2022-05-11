بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض فيصل بن فرحان خلال لقائه بوريطة على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.