أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بدء ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل خلال الفترة المسائية بمدارس مراكز التعليم المستمر لجميع المراحل داخل مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة البدع للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، ماجد بن عبد الرحمن القعير، أن التقديم للترشح سيكون إلكترونياً من خلال تعبئة النموذج على موقع بوابة الإدارة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

مشيراً إلى أن فتح باب الترشيح يأتي لسد احتياج مدارس ومراكز التعليم المستمر في المدارس الليلية من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات.

وأضاف «القعير» أن الترشيح يقتصر على شاغلي الوظائف التعليمية وفق شروط منها: أن يكون المتقدم ممارسًا فعليًا للتدريس في مواد التخصص المطلوبة، وأن لا تقل خدمته في التدريس عن ثلاث سنوات وأن لا يقل تقديره في الأداء الوظيفي في العمل النهاري عن جيد جداً خلال العامين السابقين وأن يقوم طالب الترشيح بتعبئة النموذج الإلكتروني كاملاً، ولن ينظر إلى أي طلب تكون البيانات خاطئة أو غير مستوفاة لجميع الحقول ولن ينظر إلى أي دورة لم ترفق لها صورة، وأن يلتزم طالب الترشيح بالعمل طيلة العام الدراسي ولا يقبل منه الغياب أو الاعتذار إلا لظروف قاهرة ومقنعة، ومن يعتذر عن العمل الليلي بعد ترشحه لن يرشح في الأعوام المقبلة لمدة سنتين، كما لن ينظر في أي طلب يشتمل على تعبئة الإفادة والتعهد من طالب الترشيح بعد المصادقة عليه من قبل مدير المدرسة.

وأهاب المدير العام بالمدارس إلى إبلاغ المعلمين الراغبين للتقدم بطلب الترشيح بضرورة تعبئة الطلب من خلال بوابة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك خلال مدة أقصاها نهاية دوام الثلاثاء المقبل 23-10-1443هـ.