أعلن المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق السعودية ستتأثر بموجة حارة ورياح نشطة من بعد غد (الجمعة) وحتى الاثنين القادم الموافق 13 - 2022/5/16.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 46 - 49 درجة مئوية وذلك على الأجزاء الداخلية للمنطقتين، تشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ويمتد تأثير هذه الموجة الحارة إلى الأجزاء الساحلية للمنطقتين (ينبع، رابغ، جدة) والسواحل الجنوبية لمنطقة تبوك (أملج)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتابع: كما يتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية والشرقية لمنطقة الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقة الحدود الشمالية بالرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار (رياح الشمال)، التي تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على تلك المناطق.

ودعا المركز إلى متابعة صفحة الطقس والإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني وحسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للحصول على المزيد من المعلومات.