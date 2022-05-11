أجرى أمين محافظة جدة صالح التركي هيكلة واسعة للبلديات الفرعية في محافظة جدة، وشملت الهيكلة الجديدة دمج عدد من البلديات وتعيين رؤساء لبلديات فرعية أخرى.

وشمل القرار دمج بلدية جدة التاريخية وبلديلة البلد لتصبح بلدية البلد الفرعية، ودمج بلدية خزام وبلدية الجامعة لتصبح بلدية الجامعة الفرعية، ودمج بلدية الصفا وبلدية المطار لتصبح بلدية المطار الفرعية.

كما تم تكليف عبدالله مباركي رئيسا لبلدية الجامعة، وأحمد شافعي رئيسا لبلدية البلد، وفهد الزهراني رئيسا لبلدية المطار، والمهندس أيمن دمنهوري رئيسا لبلدية أبحر، والمهندس إياد فاضل رئيسا لبلدية أبحر الشمالية، والمهندس مهدي اليامي رئيسا لبلدية المليساء، والمهندس عبدالعزيز المغربي رئيسا لبلدية الجنوب، وشذى المهنا رئيسة لبلدية ثول، وعزة العسبلي رئيسة لبلدية جدة الجديدة.