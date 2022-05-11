كشفت وزارة العدل أنه في حال انتهاء بطاقة الهوية لأحد الورثة فلا يمكن استخراج صك حصر الورثة، مشددة على أنه يلزم وجود هويات سارية لجميع الورثة لإصدار الصك.

وأكدت أنه يتم توثيق ورثة المتوفى من خلال الدخول على الرابط التالي http://inhaatportal.moj.gov.sa/tabsnew.aspx، واختيار أيقونة «الورثة والقصر» ثم اختيار «توثيق ورثة متوفى»، وتعبئة النموذج.

وأفادت بأن وثيقة «توثيق ورثة متوفى» هي البديل عن «صك حصر الورثة»، وفي حالة صدور الوثيقة يمكن الدخول من خلال الرابط التالي https://najiz.sa‌، والضغط على أيقونة «الحالات الاجتماعية» ثم «الوثائق المعتمدة»، مشيرة إلى أن «صك حصر الورثة» الورقي لا يتطلب تحديثا، فيما يمكن التحقق من وثيقة حصر الورثة غير الإلكترونية من الرابط التالي https://najiz.sa/applications/heirs-inventory/olddeed، أما وثيقة حصر الورثة الإلكترونية فيمكن التحقق منها من خلال الرابط التالي https://najiz.sa/applications/termination-requests/termination-deed-verification.