أعلنت بريطانيا تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين الراغبين بزيارتها، وذلك ابتداء من شهر يونيو القادم.

وقال سفير المملكة المتحدة المعيّن لدى السعودية نيل كرومبتون: «أود أن أخبركم حول تحسينات مهمة في نظام الفيزا للسياح والزوار السعوديين لبريطانيا. من بداية شهر يونيو القادم سيكون من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب الفيزا عبر الإنترنت».

وتابع: «النظام بسيط وسريع وغير مكلف، هذا يمثل تحسينا مهما وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصا بين الشعبين، أنا سعيد جدا، أهلا وسهلا بكم في بريطانيا»، مشيرا إلى وجود المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية عبر الرابط https://www.gov.uk/get-electronic-visa-waiver.



من جانبها، رحبت السفارة السعودية في المملكة المتحدة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني السعودية من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين، مضيفة أن هذا القرار يمثّل خطوةً مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ويأتي ذلك تحقيقا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما.

ووفقا للحكومة البريطانية، فيمكن الحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة «EVW» بدلاً من التأشيرة، مع اشتراط دفع 30 جنيهاً إسترلينياً، كما يجب التقديم لفترة ما بين 3 أشهر إلى 48 ساعة قبل السفر.

وللتقديم على إعفاء «EVW» يشترط 3 أمور: إرفاق جواز السفر، ووجود عنوان الإقامة في المملكة المتحدة، تحديد تفاصيل الرحلة بما فيها مواعيد وأوقات المغادرة والوصول.

ويتيح «EVW» زيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي، أما في حال الزيارة لسبب آخر، فيجب التحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى تأشيرة بدلاً من ذلك.

وقبل التقديم، يجب إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق وفقا لمعلومات جواز السفر، ويتضمن ذلك أي علامات ترقيم، على سبيل المثال المسافات أو الواصلات أو الفواصل العليا أو نقاط التوقف الكاملة، ويجب أن تكون تفاصيل السفر صحيحة تماماً، ولن يتم السماح بالسفر في حال لم تكن البيانات الشخصية والتفاصيل صحيحة.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإنه يجب إصدار فيزا «EVW» لكل شخص راغب بالسفر بمن في ذلك الأطفال، أما إذا كان المتقدم شخصا آخر ينوب عنه، فيجب عليه إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به إضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك.

وبعد التقديم، سيتلقى المتقدم رسالة بريد إلكتروني في غضون 24 ساعة تحتوي على رابط لتنزيل «EVW» الخاص به، ويجب عليه إظهار النموذج الخاص به عند السفر إلى المملكة المتحدة، ويمكن طباعته أو إظهاره على جهاز إلكتروني، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي.

وشددت الحكومة البريطانية على أنه لا يمكن للمتقدم استخدام التأشيرة الخاصة به من أجل: العمل في المملكة المتحدة، أو الزواج، أو تسجيل شراكة مدنية، كما أن «EVW» تسمح بالدخول إلى المملكة المتحدة مرة واحدة فقط، وفي حال الرغبة بتكرار الدخول مرة أخرى فيجب الحصول على EVW أو تأشيرة أخريين.

ونبهت إلى أنه يجب على المتقدم تغيير تفاصيل السفر على EVW الخاص بك إذا قرر تغيير أوقات السفر، أو في حال المغادرة من أو الوصول إلى مطار أو ميناء أو محطة قطار مختلفة عما هو مخطط له، أو عند الوصول إلى المملكة المتحدة بعد أكثر من 8 ساعات من الموعد المخطط له، منبها إلى أن المتقدم سيحتاج إلى رقم EVW الخاص به وتاريخ ميلاده لتغيير بياناته.