أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 642 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 145 حالة ووفاة 4 حالات (رحمهم الله).

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 757191 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 60 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 742927 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9108 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.