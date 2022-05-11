نقل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لرئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيز.جاء ذلك خلال استقبال رئيس كوستاريكا في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه الخريجي، أمس، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.اللقاء شهد أيضاً استعراض تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره إلى آفاق أرحب، وفرص الشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.كما بحث نائب وزير الخارجية السعودي مع وزير التجارة الخارجية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.