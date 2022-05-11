التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله السواحة، في واشنطن أمس، بنائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باميلا ميلروي، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الإستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والإستراتيجية.حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.من جهة ثانية، وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وشركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية أمس في واشنطن، اتفاقية تعاون لتطوير تقنيات الفضاء والطيران والاستثمار في أبحاثها المتقدمة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد المملكة للولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي الاتفاقية التي شهد مراسم توقيعها الوزير السواحة ووقعها رئيس المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ونائب الرئيس الأول لشركة لوكهيد مارتن، تيم كاهيل، بهدف تعزيز وتنمية اقتصاد الفضاء والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتطوير القدرات البشرية للمملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتشمل مجالات التعاون المشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات البحث والتطوير في قطاع الفضاء بالمملكة، وتحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ المشترك، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب لتطوير الموارد البشرية في قطاع الفضاء والابتكار.يذكر أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها بين المدينة والشركة، إذ سبق للمدينة التعاون مع «لوكهيد مارتن» في إطار مشروع إطلاق أول قمر سعودي للاتصالات (SGS1)، ويغطي القمر منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا. وتضمن المشروع تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء.