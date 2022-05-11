رغم أن الفصل الدراسي الثالث ينتهي بعد 7 أسابيع فقط، إلا أن وزارة التعليم وحتى الآن لم تعلن عن التقويم الدراسي للعام القادم، الذي يتضمن مواعيد الإجازات المدرسية، والتي بناء عليها يتم تحديد مواعيد للسفر أو لإقامة المناسبات الاجتماعية كالزواجات وخلافها.وطالب كل من: حجب العصيمي، وفهد السواط، وسالم بن سعد، بسرعة الإعلان عن التقويم الدراسي، والذي يتضمن بداية العام الجديد ومواعيد الإجازات المطولة وإجازة منتصف العام حتى يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم المتعلقة بالسفر أو حجوزات الفنادق أو حجوزات قصور الأفراح أو أي أعمال ومشاغل لا يمكن إنجازها إلا في أيام الإجازات، مشيرين إلى أن تأخير إعلان التقويم يربك هذه المواعيد.وأضافوا، أن تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي بدأ رسميا ولم يتبق إلا إعلان التقويم الدراسي الجديد وأعمال الفصول الدراسية وما تتضمنه من مواعيد للإجازات، لافتين إلى أن تأخير إعلان التقويم يربك مواعيد حجوزاتهم، خصوصا أن بداية الإجازة الصيفية توافق بداية الحج لهذا العام، والذي قد ينشغل به البعض سواء بالعمل الموسمي أو أداء مناسك الحج.