نيابة عن مدير عام التعليم بجدة، دشنت المساعدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي، مساء اليوم (الثلاثاء)، مبادرة «عطاؤنا لأجل الجميع»، التي تنفذها إدارة الاختبارات والقبول (بنات) بمركز (العرب مول)، وتستمر ثلاثة أيام، خلال الفترة المسائية.

من جهتها، أوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول ابتسام الأحمدي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمة لكافة شرائح المجتمع، من خلال مساعدة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم في «نظام نور»، إضافة إلى معالجة المشكلات الإلكترونية التي قد تواجههم في التسجيل.

يُذكر أن المبادرة تأتي متوافقة مع رؤية المملكة العربية 2030 في التعليم، المتمثلة في الهدف الاستراتيجي «ضمان التعليم الشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة».