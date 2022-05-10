يختتم المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات فعالياته غدا (الأربعاء).

وشهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية حضورا كبيرا في أعداد الزوار.

وشاركت في المعرض 262 جهة تمثل 23 دولة، إلى جانب عقد 12 جلسة، وبلغ عدد الورش حتى نهاية اليوم الثالث للمؤتمر (103) ورش، كما بلغ عدد المشاركين فيها ما يقارب (10770) مشاركا.

كما شهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم إبرام 84 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم.

وشهد اليوم الثالث جلسات متنوعة تناولت استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، والاستثمار في إمكاناته وبناء إنسانه منذ طفولته، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية، وتعزيز فرص المشاركة المحلية، والدولية في التعليم والاستثمار فيه.

يشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ دشن أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم صباح الأحد الماضي بحضور عدد من وزراء التعليم من عدة دول.