التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف، في باكو، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الذي يزور جمهورية أذربيجان بدعوة رسمية من المدعي العام الاذربيجاني كمران علييف.

وأكد الرئيس الأذربيجاني خلال اللقاء أن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك العلاقات العدلية والنيابية.

من جانبه، قدم النائب العام شكره الجزيل للحفاوة التي لقيّها والوفد المرافق من الجانب الأذربيجاني، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين.

وكان الشيخ المعجب قد وصل في وقت سابق من يوم أمس إلى جمهورية أذربيجان، يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة. والتقى نظيره الأذربيجاني وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين، كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.