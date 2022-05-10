شهد اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم توقيع 19 اتفاقية، حيث وقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 7 اتفاقيات مع عدة جامعات سعودية، منها جامعة الملك خالد، وجامعة جدة، إضافة إلى جامعة جازان، وجامعة حائل، إذ وصل عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 84 اتفاقية بنهاية اليوم الثالث، شملت وزارات وجامعات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية.

واشتملت الاتفاقيات الموقعة في جناح وزارة التعليم، على عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات وجهات محلية ودولية، أبرزها اتفاقية شراكة بين جامعة نجران وشركة تطوير لتقنية المعلومات (تيتكو)، واتفاقية تعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمركز الوطني للقياس، إلى جانب اتفاقية تعاون بين جامعة الجوف وسيسكو السعودية، ومذكرة تفاهم بين جامعة القصيم ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.

وتضمنت مستهدفات الاتفاقيات ومذكرات التعاون استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان.