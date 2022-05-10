حذر بنك التنمية الاجتماعية المواطنين من الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ أخيرا انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل بمقابل مالي من بنك التنمية الاجتماعية بطرق غير نظامية خارج قنوات التمويل الرسمية المعتمدة من البنك

وحذر البنك من الترويج لهذه الإعلانات المضللة، مؤكدا أن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة، وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، وذلك عبر موقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa، إضافة إلى خدمة استقبال المكالمات عبر مركز الاتصال الموحد 920008002، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر sdb_care@.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه في حال الحاجة إلى المزيد من المعلومات أو الدعم يمكن للعميل مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة، داعيا إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.sdb.gov.sa للاطلاع على جميع منتجات وخدمات البنك الإلكترونية.