التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حيث هنأ الجميع في بداية اللقاء بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من العارض الصحي، سائلاً الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وأكد وزير التعليم على البداية الجادة وعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتكثيف زيارات المدارس من قبل المشرفين التربويين؛ لمتابعة الانضباط المدرسي وانتظام العملية التعليمية لاستثمار أيام الدراسة بصورة مُثلى.

ونوه بأهمية التوسّع في افتتاح فصول رياض الأطفال وفصول الإسناد للصفوف الأولية واستثمار الإمكانات البشرية والمادية في إدارات التعليم والتنسيق في ذلك مع الإدارات المعنية بالوزارة، مشدداً على ضرورة الاستثمار الأمّثل للمباني المدرسية.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن الوزارة تكثّف جهودها لإجراء الاختبار الدولي (بيزا)، والذي سيُعقد بعد 18 يوماً في 29 و30 مايو الجاري، من خلال متابعة مديري إدارات التعليم والمكاتب والمدارس لاستكمال الاستعدادات.​