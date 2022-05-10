بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصل إلى مطار الملك سعود بالباحة المواطن فهد الزهراني قادما من المملكة المغربية.

وحظي الزهراني خلال 24 ساعة منذ انتشار مقطع فيديو يظهر معاناته في المغرب، بعناية واهتمام وتكفل الأمير حسام بن سعود بكافة ما يلزم لضمان عودته لأسرته في أسرع وقت، كما وجّه أمير منطقة الباحة، إثر وصول الشاب صباح اليوم (الثلاثاء) إلى المنطقة، فريق عمل تكامليا لتوفير العناية الخاصة اللازمة لحالته، وتأمين ما يلزم لحالته الصحية.



