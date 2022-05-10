كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الباحثين الميدانيين المكلفين بجمع معلومات وبيانات الخاضعين لعملية التعداد السكاني «تعداد السعودية 2022» لا يتواصلون مع المواطنين والمقيمين عن طريق الاتصال بأرقام الجوالات.

وجاء تأكيد «الإحصاء» بعد ورود استفسار من أحد المغردين أفاد بتلقيه اتصالا من رقم جوال مجهول يدعي بأنه من موظفي التعداد، طالبا منه تزويده ببياناته الشخصية عن طريق الاتصال، إلا أن المغرد رفض التعامل معه طالبا التحقق من هويته، وهو ما دفع الهيئة إلى التشديد على أن التواصل يكون فقط عن طريق الرقم الموحد للهيئة (920020081).

وفي السياق، أفادت الهيئة بأنه ستتم إتاحة العد الذاتي قريباً للراغبين باستيفاء استمارة التعداد دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني، وسيتم الإعلان عن إتاحتها قريبا، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع.

وأوضحت «الإحصاء» أن مرحلة العد الفعلي تبدأ اليوم (الثلاثاء) 10 مايو، وأن بيانات التعداد مكملة لبيانات السجلات الإدارية عند مختلف الجهات، من حيث إنها بيانات إضافية مثل خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمة لكل فرد من أفراد الأسرة، كما شددت على أن التعداد السكاني أهم مصدر من مصادر البيانات الاجتماعية والاقتصادية، إذ يهدف تعداد السعودية 2022 إلى توفير إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان، إضافة إلى خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمة وبيانات المشتغلين لكل فرد من أفراد الأسرة بجميع الفئات العمرية.