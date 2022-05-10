استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ جدة المُعين حديثاً الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة بالثقة الملكية سائلاً الله التوفيق في مهام عمله، مؤكداً ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم. من جهته عبّر الأمير سعود بن جلوي عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته التي سيكون لها دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار جدة.