أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 569 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 105 حالات، دون تسجيل وفيات جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 756,549 حالة، من بينها 4663 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 49 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 742,782 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9104 حالات.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.