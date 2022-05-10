استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، رئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ ماجد الرجيعي، الذي قدم للسلام على أمير مكة وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطوات توظيف التقنية الحديثة لتسريع إنجاز القضايا بداية من المحاكم المختصة وصولاً إلى محكمة الاستئناف.



كما استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، الذي هنأ أمير مكة بعيد الفطر المبارك. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن استراتيجية غرفة جدة، التي تركز على الحوكمة وتفعيل المبادرات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنمية ريادة الأعمال وتفعيل الاقتصاد الرقمي وتوليد الوظائف، إضافة لمكافحة التستر وبناء قواعد البيانات ودعم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.



واستقبل سموه، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الشيخ عمر الريش الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال المحكمة ودورها في الفصل في المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية.