اشترطت وزارة التعليم على أولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي المسجلين للعام الدراسي القادم ١٤٤٤، إجراء كشف طبي للطالب والطالبة في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية عند إتمام عملية التسجيل المبدئي عن طريق نظام «نور» الإلكتروني.وألزمت أولياء الأمور بإثبات مقر الإقامة في نطاق محيط المدرسة؛ سواء عن طريق صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول، وإكمال بقية المستندات المتمثلة في صورة من سجل الأسرة المضاف فيه الطالب المستجد، وصور شخصية، وصورة من كرت إكمال التطعيمات الصحية، وصورة من شهادة الميلاد، والتوقيع على لائحة السلوك والمواظبة.وواجه عدد من أولياء الأمور إشكالية خلال اليومين الماضيين، تمثلت في عدم إكمال رفع المستندات المطلوبة عبر النظام؛ ما أعاق استمرار عملية التسجيل.وبدأت الوزارة الأحد الماضي في استقبال طلبات التسجيل في المدارس الحكومية الذي سيستمر حتى انتهاء الموعد الرسمي في السابع عشر من ربيع الأول 1444 أو تسديد الشواغر، وذلك لمن أكمل 6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى، و11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.