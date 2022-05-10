التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس، الطلاب السعوديين المبتعثين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.وناقش المهندس السواحة خلال اللقاء المفتوح الأدوار المناطة بالمبتعثين في تحقيق رؤية 2030، وأهمية تخصصاتهم في ظل جهود المملكة لتعزيز نمو الاقتصاد القائم على الابتكار، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار من قبل القيادة؛ لتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي.