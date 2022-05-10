تسلط جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الضوء على أبحاث الحفاظ على البيئة المتعلقة بالبحر الأحمر، ودور الجامعة في تنمية المواهب السعودية الشابة، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم (ICEE)، الذي يستمر حتى 11 مايو.وتتضمن فعاليات المؤتمر حلقة نقاش للخريجين حول موضوع «اكتشف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية»، وتمنح للمشاركين تجربة تعليمية فريدة من نوعها عبر النفق الواقع تحت البحر، للتعرف على المشاريع البحثية المتطورة الجارية في الجامعة.وأوضحت النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح يوسف عشري، أن الجامعة تسعى لاستقطاب المواهب السعودية الشابة المهتمة بالعمل في مشاريع بحثية مذهلة، التي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف البيئية لرؤية 2030. وأضافت «طلابنا شغوفون بالبحر الأحمر وبيئة المملكة العربية السعودية بشكل عام، وكان من المهم تسليط الضوء على هذا الشأن».