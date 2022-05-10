تنطلق اليوم الثلاثاء، مرحلة العد الفعلي للتعداد السكاني الخامس في تاريخ المملكة، التي تتضمن استخدام 3 طرق للتعداد، تشمل العد الذاتي، ومحطات التقنية في الأسواق العامة من خلال استخدام أجهزة مؤمّنة، وتعبئة الاستمارة عن طريق الباحث الميداني عند زيارته للمنازل والالتقاء برب الأسرة وأخذ المعلومات الدقيقة منه. وكان آخر تعداد للسكان والمساكن في المملكة 2010، إذ بلغ عدد السكان 27.136.977 نسمة. وتقيم الهيئة العامة للاحصاء دورات تدريبية في جميع مناطق المملكة استعداداً لانطلاق المرحلة، ففي منطقة حائل انطلقت الدورات التدريبية لـ524 باحثاً وباحثة للتعداد العام للسكان والمساكن 2022 تستمر لمدة 3 أيام في 17 قاعة تدريبية في محافظات المنطقة، ويتابع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد السكاني في منطقة حائل صالح بن صالح المطيري، ومشرف منطقة حائل للتعداد السكاني 2022 موفق السليمي سير العمل في الدورات التدريبية، كما ترأس المطيري اجتماع اللجنة المحلية للتعداد السكاني الـ13 الذي عقد في مقر فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة بحضور أعضاء اللجنة الذين ناقشوا خلاله الاستعدادات بالمنطقة لليلة الإسناد التي تسبق انطلاق مرحلة العد الفعلي، والخطة المستقبلية القادمة للعمل.