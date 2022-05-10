وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسية والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن توجيه أمير الجوف مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها انعقادها واستمرار أعمالها على مدار الساعة، كما وجه الإدارة المختصة بالإمارة بمتابعة سير أعمال وإجراءات اللجان، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم وتطبيق التعليمات بكل دقة وفقاً لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في لم شمل السجناء بذويهم.