أوضح رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، مشاركة الجامعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم من خلال جناح يحكي سيرة ومسيرة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وإنجازات الجامعة، وأكد سعي الجامعة الدؤوب إلى تعزيز البيئة الجامعية الخلاقة التي تحتضن كل فكر وإبداع وتصيغ منه نتاجا موثوق الأثر يحقق التنمية المستدامة والرفاهية والنماء للمجتمع والوطن والعالم بأثره، مضيفاً أنهم سائرون على خطى القادة ـ حفظهم الله ـ في مساعيهم الرامية إلى رفع مستوى العمل الأكاديمي والبحثي والمجتمعي وممتثلون نهجهم الحكيم باعتبار التعليم لبنة أساسية لكل حضارة وحجر زاوية لكل بناء وركيزة ثابتة لكل عزة وتمكين البلاد.

وقال الدكتور الربيش: «بالهمة المتفانية نبلغ رؤيتنا في الريادة والتميز محليا وإقليميا وعالميا ونؤدي رسالتنا السامية في تقديم خدمات معرفية وبحثية على الوجه الأكمل والحفاظ على مكتسباتنا في نظام توكيد الجودة بعد أن حصدنا الاعتماد المؤسسي غير المشروط»، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى وبخطى واثقة نحو تحقيق الآمال والطموحات وبأعلى معايير الجودة ومقاييس الاعتماد المحلية والعالمية، «زادنا إلى ذلك ما تحمله الجامعة من إرث علمي ومنهج فكري، وعتادنا في ذلك قيم تتربع في النفوس ووفاؤنا لقيادتنا الحكيمة والتزامنا ببذل كل ما فيه خير لمملكة العطاء».