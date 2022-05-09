يواصل المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، خلال يومه الثاني توقيع أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية داخل جناح وزارة التعليم، بما يعكس الحرص على شمولية الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقّعة، ويخدم قطاعات التعليم المختلفة.

ويأتي أبرزها؛ توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تبوك وشركة one web البريطانية، وعدد من البرامج التنفيذية لجامعة الأميرة نورة بالتعاون مع عدة جامعات بريطانية منها جامعتا إكستير وستراثكلايد، إلى جانب جامعة غلاسكو، وبرنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار مع جامعة سوانزي، وصولاً لعدد من الجامعات والجهات المحلية، إلى جانب توقيع جامعة تبوك مذكرة تعاون مع شركة زين السعودية، وتوقيع الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرتي تفاهم، مع جامعة جازان وجامعة القصيم.