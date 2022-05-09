وقّعت جامعة الملك خالد، 3 اتفاقيات تعاون خلال انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة (7 - 10) شوال في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 260 جامعة عالمية ومحلية، وجهات تعليمية من 23 دولة، إذ هدفت الاتفاقيات إلى فتح سبل التعاون مع جامعة الباحة لتحقيق التكامل معها في المجالات الأكاديمية، والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، إضافة إلى المجالات التطويرية، والإدارية وكذلك الاستثمار المعرفي.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أهمية استثمار المشاركة في هذا التجمع العلمي المميز، لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات المشاركة فيما يخدم رؤية المملكة 2030، مشيداً بجهود وزارة التعليم في تنظيم هذا المؤتمر وبرامجه بما يخدم تطور منظومة التعليم في المملكة، كذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة المعرفة لتحقيق أهداف أكاديمية واجتماعية وثقافية وكذلك تدريبية في مجالات الابتكار والريادة والبحث العلمي، نظراً لما يمتلكه الطرفان من خبرات أكاديمية وخدمات استشارية متنوعة في تخصصات مختلفة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز التعاون في مجال تحلية المياه والطاقة الشمسية من خلال تنفيذ البحوث المشتركة، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها صناعة تحلية المياه المالحة، وذلك من خلال توفير الجامعة لباحثين متخصصين في تحلية المياه والطاقة الشمسية، لتتم معالجة مشكلات المياه المالحة والطاقة من خلال البرامج البحثية المخصصة لذلك، إضافة إلى تسهيل إجراء زيارات بين منسوبي الجهتين المتخصصين، وعقد اللقاءات العلمية، والاستفادة من المعامل والأجهزة الموجودة في كلتا الجهتين فيما يخدم أهداف التعاون البحثي بين الطرفين.