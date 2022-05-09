شددت الهيئة العامة للإحصاء أن بيانات «تعداد السعودية 2022» تخضع لأعلى مستويات الخصوصية والسرية، حيث يمنع نظام الإحصاءات العامة للدولة الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال، مثل الاسم، رقم الجوال، العنوان الشخصي، الدخل الشهري.

ونبهت الهيئة إلى أن «تعداد السعودية 2022» ينطلق غدا (الثلاثاء) الموافق 10 مايو، مشيرة إلى أنه وتسهيلا للجميع، سيكون بالإمكان المشاركة في التعداد من أي مكان وفي الوقت المناسب لكل شخص، من خلال «العد الذاتي» عبر موقع التعداد على الإنترنت، أو من خلال زيارة الباحث الميداني، داعية إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال 920020081 للمزيد من المعلومات.

وأفادت «الإحصاء» بأن كامل المعلومات والبيانات الشخصية تُحفظ بسرية تامة، ولا تتم مشاركتها مع أي جهة، مشيرة إلى أن التعداد السكاني إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان ومعلوماتهم، مثل السكن والوظيفة والتعليم وغيرها من البيانات المهمة لمتخذي القرار، إذ إن لهذه المعلومات دوراً أساسياً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها مهمة لتخطيط وتطوير الخدمات العامة، وتساعد رواد الأعمال والقطاع الخاص في تنمية وتطوير أعمالهم، وجميع هذه الخطط والخدمات يتم بناؤها حسب حجم السكان وتوزيعهم في المحافظات والمدن.

وحول ضرورة الحاجة إلى القيام بالتعداد السكاني في ظل كثرة البيانات الموجودة من خلال التطبيقات الذكية للجهات الحكومية، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن البيانات التي يجمعها التعداد مكملة للبيانات الموجودة، وتشمل بيانات مختلفة ومتعددة تشمل نحو 50 سؤالاً، مثل نوع السكن، حالة التملك، عدد الغرف، الحالة الصحية، المستوى التعليمي لكل فرد من أفراد الأسرة، وكذلك اللغات التي يتم التحدث بها، ومستوى الدخل، وعدد الأشخاص القاطنين فعليا في المسكن، وتستهدف هذه البيانات تغيير الحياة للأفضل، إذ إنها تساعد الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتخطيط لمستقبل أفضل للسعودية.