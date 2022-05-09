فعلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق «توكلنا خدمات». وبإمكان الراغبين الدخول على التطبيق الجديد من خلال تطبيق «توكلنا» الرئيسي، حيث بمجرد الضغط على شريط تطبيق توكلنا يتم نقل المستخدم مباشرة إلى التطبيق الجديد شريطة تحديث تطبيق توكلنا.

يذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق التطبيق في نهاية شهر رمضان المبارك الماضي لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.

ويأتي إطلاقه إثر النجاح المميز الذي حققه تطبيق توكلنا، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 27 مليون مستفيد، من خلال مواصلة تقديم العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، ما يُمكنهم من سهولة وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد ويسهم في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها من خلال سهولة الربط التقني مع تطبيق توكلنا خدمات، وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيد، التي تُطور بشكل مستمر لتحسين تجربة المستخدم، من خلال أكثر من 140 خدمة عبر 40 شراكة إستراتيجية. وتولي منظومة توكلنا أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها «توكلنا خدمات» ذات قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد، وذلك من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية الصحية والتعليمية والدينية والتنقل والترفيه.

ويشتمل تطبيق «توكلنا خدمات» على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، التي تشمل التبرع مع «إحسان» وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات ليصبح «توكلنا خدمات» الرفيق الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية بكل يسر وسهولة.