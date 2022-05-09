يأتي إطلاق جمعية البر بجدة لمشروعها التجاري الاستثماري «مقصد جدة» Jeddah Destination الذي سينفذ على أرض المقر الرئيسي للجمعية بحي الزهراء على مساحة 12500 متر مربع، في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية التي تخدم برامج ومشاريع الجمعية المقدمة للأسر المحتاجة والأيتام ومرضى الفشل الكلوي وغيرهم، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين العمل الخيري واستدامته ورفع كفاءة الإنفاق لتيسير أداء الأعمال.

وسيكون هذا المشروع مركزاً تجارياً يجمعُ بنسيجه العمرانيِّ المعاصر بين التسوُّق والترفيه، ويستقطب سكان جدة وزائريها.

وجاء هذا المشروع بعد دراسة الجمعية لحزمة من الفرص الاستثمارية في ظل حرص الجمعية على تحقيق الاستدامة والتمكين للعمل الخيري للخروج به من دائرة الرعوية والاعتماد على التبرعات غير الثابتة، للتحليق في آفاق التنمية من خلال تقديم عدد من البرامج التي تحقق التأهيل والتدريب والتمكين للمستفيدين من خدمات الجمعية، بما يرسم ملامح المستقبل أمامهم ويجعل منهم لَبِنات قوية في مشروع البناء التنموي.

لقد حرصت الجمعية على العمل بدأب مع مُموِّلِ المشروع الشريك الاستثماري: البنك الإسلامي للتنمية، ومع شركة مفاز العربية مدير المحفظة العقارية للجمعية على تنفيذ هذا المشروع ليخرج بصورة ذات قيمة حضارية وليكون أحد المعالم المعمارية البارزة التي تشكِّلُ إضافة جمالية لمدينة جدة، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأساسيّ المنشود منه في دعم موارد الجمعية وتحقيق الاستدامة لمشاريعها وبرامجها وأنشطتها المختلفة.

يذكر أن جمعية البر كانت قد أسندت مسؤولية إدارة محفظة أصولها العقارية إلى شركة مفاز العربية بهدف تعزيز قيمتها الاقتصادية وقد استهلت الشركة أعمالها التطويرية بإدارة وتطوير موقع مقر الجمعية الكائن بحي الزهراء عند تقاطع شارعي العطاس والبترجي، وقد استعانت الشركة بأفضل بيوت التصاميم العمرانية ومكاتب الاستشارات المحلية خلال مرحلة دراسة المشروع.

ويتسم المشروع بالتكامل والمرونة بين خدماته ومساحاته التأجيرية التي تعود بالمنفعة على الفئات المستهدفة، من خلال توفير الخدمات المتكاملة واحتوائه على ساحات ومناطق مفتوحة وممرات رئيسية تطل عليها الوحدات التجارية. وتسمح المساحات المتوفرة لإقامة فعاليات مستدامة بالساحات الخارجية.

يتكون المشروع من 48 معرضاً تجارياً و4 مكاتب إدارية ويخدم زائريه بـ265 موقفاً للسيارات، ويضم منطقتي نزول وساحة خارجية وقبو مواقف وجهاز مصرف آلي و3 مصاعد و3 سلالم كهربائية ومصلى ودورات مياه و3 مخارج طوارئ.

وسيشكل المشروع نسيجاً عمرانياً متكاملاً سيكون وجهة تجمع بين التسوق والترفيه، في منظومة من التصميم العمراني الفريد المواكب لأحدث الإبداعات الهندسية المعاصرة.