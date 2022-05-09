نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، في مراسم تنصيب السيد رودريغو تشافيز رئيساً لجمهورية كوستاريكا، وذلك في مقر مبنى الكونغرس بالعاصمة سان خوسيه.

ونقل نائب وزير الخارجية، خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس رودريغو تشافيز، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.